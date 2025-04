Vigor Senigallia: Ultima Sfida Casalinga Decisiva contro Fossombrone

Ultima gara casalinga per la Vigor Senigallia. È quello che almeno si augurano tifosi, dirigenti e staff tecnico. Se Pesaresi e compagni dovessero ripresentarsi al "Bianchelli", vorrebbe dire che i rossoblu si ritroverebbero nei playout.

Una possibilità che nessuno a Senigallia vuol neppure immaginare. Ma per escludere l’epilogo peggiore, la Vigor deve solo vincere.

Non sarà facile contro il Fossombrone di Fucili: squadra storicamente ostica per i senigalliesi visto che nella storia recente non sono mai arrivati successi.

Poche vittorie, ma tante e avvincenti battaglie in questi ultimi anni. Stavolta però è la squadra forsempronese a lottare per l’obiettivo prestigioso, i playoff. Ciò significa che la Vigor non sfiderà una formazione appagata, tutt’altro.

Oltre alla concentrazione e alla voglia di vincere, la squadra rossoblu dovrà appellarsi alla spinta del popolo vigorino. Il pubblico di Senigallia, nonostante una stagione dalle mille difficoltà, c’è sempre stato e la dirigenza, nelle ultime ore, ha ringraziato la piazza per il supporto offerto.

Con una media di oltre 1500 presenze a partita, i supporter rossoblu sono tra i più numerosi, addirittura tra i primi 20, di tutta la quarta serie. Un dato che non può passare inosservato, specie in occasione della partita più delicata della stagione. Basterà la spinta del tifo di Senigallia per trascinare la Vigor alla salvezza?

È quello che si augura tutto l’ambiente, ma stavolta la squadra e mister Antonioli non possono proprio sbagliare. Intanto è stato attivato il servizio di prevendita e terminerà domenica mattina alle ore 10.

I tagliandi sono acquistabili in prevendita, come d’abitudine, nel Vigor Official Store di Via Cattabeni, 41. Lunedì e martedì rimarrà chiuso, dal mercoledì al giovedì invece sarà aperto dalle 16 alle 19:30, mentre dal venerdì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19:30.

La domenica infine la prevendita sarà fruibile sino alle 10. La società consiglia di usufruire di tale servizio al fine di evitare code ai botteghini il giorno della partita, oltre che per risparmiare 2 euro su ciascun biglietto. La vendita al botteghino sarà aperta, 1 ora e 15 minuti prima del calcio d’inizio. Il settore "Gradinata" sarà dedicato ai tifosi ospiti. La biglietteria rimarrà chiusa il giorno della gara, per il momento sono stati riservati 100 biglietti ai supporter forsempronesi. La vendita sarà direttamente gestita dalla società Fossombrone.

Nicolò Scocchera