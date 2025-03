Vigor senza Rotondo . Kone, nessuno sconto

Continua a piovere sul bagnato, almeno per quanto concerne gli infortuni: la Vigor infatti perde sino al termine della stagione Filippo Rotondo.

In seguito ad un normale spalla a spalla con un compagno, durante l’allenamento, il ragazzo ha riportato la frattura del perone. Ciò significa che non sarà operativo prima del prossimo giugno.

Una tegola enorme per la retroguardia vigorina, tra l’altro in una fase delicatissima della stagione. Rotondo, prodotto del vivaio senigalliese, si è ritagliato uno spazio importante grazie alla sua dedizione al lavoro. Antonioli comunque non rimarrà scoperto in quella zona del campo, ovvero al centro della retroguardia: Magi Galluzzi è il perno della difesa, Pjetri è in crescita al di là di qualche errore di inesperienza, anche se attualmente dolorante a causa di un colpo subito in partita… Poi c’è Tomba, roccioso difensore che con Clementi si era affermato come uno dei centrali più solidi della categoria.

L’infortunio alla spalla rimediato a Fermo lo ha tenuto fuori a lungo, ma al suo rientro il nuovo tecnico Antonioli gli ha spesso preferito Rotondo. D’ora in poi Tomba avrà la possibilità di giocarsi le sue chance, in fondo la Vigor ha pur sempre 3 centrali. Il forfait di Rotondo riduce il ventaglio tattico delle scelte, ma l’allenatore rossoblu potrà proporre il 3-5-2 così come il 4-3-3.

Un’altra notizia non particolarmente esaltante riguarda la squalifica di Kone. Nessuno sconto emesso dagli organi competenti, il ragazzo ivoriano, attualmente impegnato nella Viareggio Cup con la Fiorentina Under 18, dovrà scontare le 3 giornate di squalifica a causa dell’espulsione rimediata contro il Teramo. Ciò significa che a Recanati non ci sarà.

Antonioli non avrebbe disdegnato un rientro anticipato del suo under più talentuoso, ma ridurre a 2 le giornate di squalifica non era affatto scontato.

A proposito di Recanatese, anche la squadra leopardiana ha un proprio tesserato al Viareggio: si tratta di Nicola Pepa convocato da mister Giannichedda con la Rappresentativa di Serie D. Non sono arrivate però richieste di rinvio da parte dei giallorossi, quindi il match si disputerà regolarmente il 23 marzo.

Nicolò Scocchera