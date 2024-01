Vigor, sfatato il tabù Chieti: "Non sono due punti persi"

Se Tomba non avesse pareggiato nel recupero, l’ambiente vigorino sarebbe tormentato da amarezza e rammarico. Grazie al poderoso colpo di testa del difensore di Senigallia, l’epilogo non è affatto drammatico, eppure rimane la delusione per non avere strappato una vittoria che forse la Vigor avrebbe meritato.

I ragazzi di Clementi hanno imposto idee e ritmo, in sostanza hanno giocato da grande squadra contro una corazzata che al di là delle difficoltà del momento può contare su giocatori in grado di far male in qualsiasi momento del match. Il bicchiere è comunque mezzo pieno, non solo per aver conservato il quinto posto, ma anche per aver sfatato il tabù Chieti. Nelle ultime due stagioni la squadra senigalliese non è mai riuscita a battere i teatini, anzi sono arrivate solo sconfitte sia in casa sia in Abruzzo; un trend negativo interrotto domenica pomeriggio grazie al gol di Tomba. "Nonostante lo svantaggio siamo rimasti lucidi fino alla fine contro un avversario tecnicamente fortissimo, per questo dico con orgoglio che abbiamo disputato una grande partita – afferma il tecnico della Vigor Aldo Clementi –. Tutte le sfide sono estremamente equilibrate, il Chieti ha giocatori che sanno punirti alla prima disattenzione, quindi alla fine dei conti non penso che la Vigor abbia perso due punti per strada". Soddisfatto, ma consapevole che la vittoria non sarebbe stata immeritata anche il grande ex della sfida di domenica, il centravanti vigorino Antonio Broso. "Il pareggio ci va stretto – dice –, il Chieti non ha mai tirato in porta prima del gol di Forgione, quindi un pizzico di rammarico c’è. Dispiace non aver raccolto di più in queste ultime due partite, contro il Chieti però siamo riusciti a raddrizzare una gara che sembrava compromessa, perciò siamo carichi e consapevoli di poter sfoderare ottime prestazioni anche nei prossimi due difficilissimi appuntamenti. Oggi (ieri, ndr) cominceremo a preparare la sfida di L’Aquila, vogliamo farci trovare pronti perché sappiamo quanto contano queste due partite per il proseguo della stagione". I tifosi intanto celebrano la squadra attraverso i social, esaltano l’impegno di un gruppo falcidiato dagli infortuni e spendono parole al miele per Clementi. Un segnale di compatezza che fa bene a un gruppo desideroso di migliorare partita dopo partita. Prossima tappa L’Aquila: sarà una sfida complicata, contro una formazione che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la netta vittoria contro il Campobasso. Nicolò Scocchera