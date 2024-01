Vigor, sfida playoff contro Chieti: "Unione di gruppo per vincere"

Chieti, L’Aquila e Campobasso, tre partite per definire il futuro della Vigor in questo campionato. Si parte con i neroverdi che stanno vivendo un periodo poco brillante della stagione. Ai ragazzi di Clementi però serve la vittoria per riscattare il passo falso di domenica scorsa e blindare il quinto posto.

"Abbiamo commesso degli errori evitabili, una sconfitta che lascia l’amaro in bocca – afferma il tecnico rossoblu Aldo Clementi -. Di sicuro siamo usciti dal campo arrabbiati, contro il Matese abbiamo assistito a degli episodi che non hanno nulla a che vedere con il calcio che amo insegnare ai miei ragazzi, atteggiamenti sopra le righe che non mi piacciono e che si possono contrastare soltanto attraverso una manifestazione di superiorità tecnica sul terreno di gioco".

Contro il Chieti invece sarà una sfida dal profumo di playoff, ed entrambe le squadre hanno una voglia matta di riscattarsi.

"Troveremo una formazione che non sappiamo come reagirà dopo un periodo un po’ turbolento – continua Clementi -. Non entro nel merito di situazioni che non conosco, so bene però che il valore tecnico del Chieti è altissimo. La nostra arma è l’unione del gruppo, una caratteristica che ci invidiano tutti, un valore aggiunto che possiamo sfruttare al meglio se abbiniamo lucidità e concentrazione". I teatini dovranno fare a meno dello squalificato Fall, al suo posto dovrebbe giocare l’ex Milan ed Atalanta Ardemagni.

La Vigor invece ritrova Denis Pesaresi, il faro dell’attacco rossoblu. Oltre al capitano, torna a disposizione Tomba che ha scontato la squalifica.

Non ci sarà Edoardo Roberto, squalificato per 4 giornate, al suo posto il debuttante Barzanti. "Da questi episodi possono nascere delle possibilità per altri giocatori – dice mister Aldo Clementi -. Abbiamo Barzanti che gode della nostra piena fiducia, ha maturato una notevole esperienza a livello giovanile, poi a Marina e Notaresco ha avuto la possibilità di mettersi in gioco con i grandi quindi spero che sfrutti questa occasione".

Mister Clementi teme il potenziale offensivo degli abruzzesi perciò potrebbe affidarsi ad un assetto tattico più prudente, senza però snaturare il collaudato 4-3-3. Bucari è recuperato, ma ha bisogno di accumulare minutaggio, sulla fascia potrebbe dunque accomodarsi Mancini. Tomba invece dovrebbe ritrovare una maglia da titolare al centro della difesa, ballottaggio aperto tra Marini e Magi Galluzzi per il secondo slot di centrale. Pochi dubbi a centrocampo: con Mancini nei panni di esterno, saranno Baldini, Gambini e Romizi a dettare i ritmi alla squadra. In attacco l’unico dubbio riguarda la scelta tra Balleello e Serfilippi al fianco dei titolarissimi Pesaresi e Kerjota.

Nicolò Scocchera