Vigor, Stefano Milli può essere l’arma in più

Stefano Milli ha una gran voglia di tornare in campo. La Vigor e mister Beppe Magi lo aspettano a braccia aperte, sia per dare un tocco di imprevedibilità allo scacchiere rossoblu, sia per offrire un po’ di respiro ai centrocampisti che sinora hanno avuto ben poche occasioni per rifiatare. Milli può essere l’uomo giusto per quel salto di qualità che la Vigor sta cercando di fare da tempo. Finora la manovra rossoblu è apparsa troppo prevedibile, eppure i senigalliesi potrebbero avere già in casa una soluzione vincente.

Il centrocampista scuola Lecce appare carico, tant’è che prova a fissare una data per il suo rientro. "Sto tornando a lavorare con i miei compagni, mi sto ambientando e pian piano riprenderò confidenza con il gioco, chiaramente servirà un po’ di tempo per trovare la condizione ideale – spiega Stefano Milli –. Non riuscirò ad essere a disposizione per la gara di domenica a L’Aquila, conto di farcela per la prossima al Bianchelli".

In estate il classe 2004 è stato fortemente voluto e corteggiato dal club senigalliese, in particolar modo da mister Beppe Magi. Un giocatore dotato di grande fisicità, capace di spezzare con i suoi inserimenti le retrovie avversarie. Caratteristiche che al momento la Vigor non ha a disposizione: ritrovarle potrebbe rivelarsi fondamentale.

Trattandosi di una tipologia di gioco molto dispendiosa, sarà indispensabile non fare il passo più lungo della gamba e consentire al ragazzo di ristabilirsi al meglio. "Mi sono fatto male tre giorni prima del turno di Coppa Italia – aggiunge –. Sono stati mesi duri: ho dovuto portare un tutore per 25 giorni, poi palestra e tanto lavoro, finalmente vedo la luce in fondo al tunnel. Vorrei portare il mio contributo, a mio avviso la squadra è forte, può crescere ancora, nonostante il campionato appaia sempre più competitivo con il passare delle giornate".

Milli si è infortunato a fine agosto, poche ore prima della presentazione della Vigor allo stadio ’Bianchelli’, durante il ritiro a San Lorenzo in Campo.

Oltre a Milli, sta rientrando in gruppo Parrinello. L’esterno francese era già convocabile domenica scorsa, ma il tecnico Magi ha preferito farlo riposare ancora un po’. Chissà che non possa rivelarsi un’arma in corsa per la prossima trasferta al ’Gran Sasso d’Italia’, dove la Vigor dovrà giocarsi le sue carte senza lo squalificato Gambini.

A centrocampo mister Magi dovrà sceglierne uno tra Subissati e Gasparroni.

Nicolò Scocchera