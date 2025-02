Vigor, torna il sorriso. C’è il tocco di Antonioli

Le braccia verso il cielo, l’urlo liberatorio dopo aver realizzato che la vittoria era finalmente arrivata. La Vigor si è scrollata di dosso un macigno. Al triplice fischio del signor Buratti di Roma, il "Bianchelli" è tornato a respirare quell’aria di festa che mancava da ben 2 mesi.

Il derby contro la Fermana ha riconsegnato al popolo rossoblu una Vigor solida, pugnace e determinata. Una squadra che per la prima volta dopo tanto tempo, ha dato l’impressione di poter controllare l’inerzia della gara, non di subirla. Sono bastati alcuni accorgimenti, quei dettagli che mancavano e un po’ di fortuna.

Gran parte del merito va a mister Antonioli che ha lavorato sul carattere, sullo spirito, anche a costo di risultare impopolare con allenamenti a porte chiuse ed esclusioni eccellenti. Il tecnico di Milano non ha avuto paura di scegliere, ha rinunciato a giocatori come De Angelis e Ferrara ed ha cercato nuove soluzioni tattiche.

Antonioli ha portato avanti l’ottimo lavoro avviato da Aldo Clementi, ritoccando alcuni aspetti mentali che stavano condizionando il percorso dei rossoblu.

Tessere le lodi è semplice, ma è bene evidenziare che la Vigor non ha ancora fatto nulla. Si trova in un limbo che non soddisfa nessuno, perciò la prossima trasferta a Sora sarà un banco di prova fondamentale per capire se Pesaresi e compagni hanno davvero svoltato. Stavolta il derby lo ha deciso Gabbianelli grazie a una punizione, già il calcio piazzato: l’arma in più della Vigor, proprio come era accaduto una settimana fa a Chieti, grazie a Gonzalez.

"Sono soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi, non lo nascondo - dice mister Antonioli -. Dagli under ai senior, tutto il gruppo sta lavorando bene: ho parlato di D’Errico nel dopopartita, ma sono stati tutti bravissimi. Pjetri ad esempio ha disputato un’ottima gara. È un ragazzo che sta crescendo, ha grande fisicità ed un ottimo atteggiamento proprio come l’under Gasparroni. Tanti profili interessanti, vedremo come valorizzarli al meglio. Ora si comincia a pensare a Sora, un’altra sfida cruciale. Sono solito alzarmi presto… - scherza Antonioli -. Quindi studierò gli avversari dalle prime ore del mattino pur di raggiungere l’obiettivo".

Il derby, contro un avversario affamato, nervoso e non particolarmente fortunato, è ormai alle spalle. La Vigor guarda al futuro con ottimismo, oggi il gruppo riprenderà a lavorare, mister Antonioli, a quanto pare, ha già iniziato.

Nicolò Scocchera