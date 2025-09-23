Vigor, un ko che pesa. Magi difende i suoi

È stato un risveglio amaro per il popolo vigorino che si interroga sulle possibili cause che hanno portato Pesaresi e compagni al rovinoso e, piuttosto inaspettato, scivolone casalingo contro il Sora.

Mister Magi difende la sua Vigor e con serenità porta avanti il lavoro, pur sapendo che nel corso della settimana la squadra dovrà affrontare due sfide proibitive: la prima in programma domani contro l’Ostia Mare, la seconda domenica al "Bianchelli" contro il Teramo.

Via social, molti tifosi hanno manifestato la propria delusione. Sul banco degli imputati c’è soprattutto l’attacco, giudicato scarico e poco efficace. Ad onor del vero però, mister Magi ha dovuto fare i conti, sin dalla prima giornata di campionato, con defezioni importanti: l’assenza di due terzi del suo attacco non è secondaria. Senza Braconi e De Feo, pedine fondamentali nel 4-3-3, le scelte sono ricadute su giovani di belle speranze che, soprattutto in fase realizzativa, presentano ancora qualche lacuna.

La sconfitta nasce però dal grossolano errore del giovane portiere Novelli che ha, di fatto, regalato il vantaggio ai laziali. Una di quelle sviste che lo staff tecnico aveva preventivato in sede di preparazione, ragion per cui il mister di Pesaro continua a difendere il portiere classe 2007.

"La difficoltà per molti giovani è mantenere la costanza - spiega Magi -. A grandi acuti, possono seguire delle ingenuità, ma sono errori figli di un percorso di crescita. Filippo non si era esaltato innanzi a buone prestazioni e non deve abbattersi in questo momento… Non è totalmente pronto, ma ciò non significa che sia incapace di difendere la porta della Vigor - prosegue -. Siamo in fase di ricostruzione, questo viaggio può celare delle insidie".

Chi invece ha fatto un’ottima impressione è Nicholas Caprari, vivace e combattivo sin dal primo minuto.

"Parliamo di un attaccante valido, ma non ha i 90 minuti nelle gambe, infatti nel finale di gara ha finito la benzina - spiega l’allenatore della Vigor -. Con il senno del poi lo avrei messo 5 minuti più tardi… Ora però andiamo avanti, domani ci attende l’Ostia Mare. Mi aspetto una reazione feroce da parte della squadra - conclude Giuseppe Magi -. Dobbiamo sfidare una delle favorite di questo girone con personalità e con la giusta dose di sfacciataggine. A volte le sconfitte aiutano, sono convinto che una squadra forte e unità come la Vigor riuscirà a fare tesoro degli errori".

Nicolò Scocchera