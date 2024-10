Vigor, un super capitano Pesaresi non basta. Annullato il gol del pari e il Chieti fa festa

VIGOR

2

CHIETI

3

VIGOR (4-3-1-2): Roberto 6, Mori 5,5 (12’st Di Sabatino 6), Tomba 5,5, Magi Galluzzi 6, Beu 5 (20’st Fernandez 5) Gonzalez 6 (1’st Pesaresi 8), De Angelis 6, Mancini 6,5, Gabbianelli 6,5, Kone 7, Ferrara 5,5 (12’st D’Errico 6,5). All. Clementi

CHIETI (4-3-3): Servalli 6, Della Quercia 6, Schiavino 6,5, Caiazza 6, Guerriero 6, Casciano 6 (24’st Cordova 6), Di Paolantonio 6,5 (16’st Donsah 6), Forgione 6, Ceccarelli 7 (30’st Sini 6), Fall 7, Toure 7,5. All. Ignoffo

Arbitro: Radovanovic di Maniago

Reti: 3’pt Fall (C), 28’ pt Toure (C), 22’st, 35’st Pesaresi (V), 27’st Ceccarelli (C)

Note: Spett. 2400 circa ammoniti: Schiavino (C), Di Paolantonio (C), De Angelis (C), Pesaresi (V)

Pesaresi tiene a galla la Vigor, ma il finale thrilling, a causa del gol non concesso a D’Errico a tempo scaduto, rovina i piani ai rossoblu che cadono in casa contro il Chieti.

A Senigallia non hanno dubbi: il gol c’era e le immagini sembrano dar ragione alla teoria vigorina, ma al di là delle proteste l’epilogo non cambia: i neroverdi approfittano di due errori difensivi dei rossoblu e conquistano tre punti preziosissimi.

La cronaca: parte malissimo la gara della Vigor che si trova a dover rincorrere dopo appena 2 minuti: evitabile fallo in area di Beu ai danni di Ceccarelli, per l’arbitro è rigore e dagli 11 metri Fall non sbaglia.

La Vigor reagisce: su corner ben calibrato di Gonzalez, Mori prova ad intervenire sul secondo palo, ma manca la deviazione di un soffio.

Ancora Gonzalez protagonista, stavolta con una sassata da 30 metri che Servalli devia sopra la traversa.

La Vigor attacca, si propone, ma ogni ripartenza del Chieti sembra poter far male ed a ridosso della mezz’ora i timori si trasformano in incubo: una ripartenza di Toure regala il raddoppio ai teatini che castigano la Vigor nel suo momento migliore.

Ad inizio ripresa Clementi si gioca la carta Pesaresi, al posto di un propositivo Gonzalez. Mossa indovinata perché la Vigor trova le forze per riaprire la contesa grazie al suo capitano: Kone fugge sulla fascia, arriva sul fondo e serve Pesaresi che da due passi non può sbagliare.

La gioia di aver riaperto i conti però dura poco: un errore in copertura di Fernandez permette a Ceccarelli di concludere comodamente da posizione defilata.

Tutto da rifare per una Vigor troppo leggera in fase difensiva, eppure i rossoblu tornano a sperare, decisivo ancora una volta Pesaresi: il suo colpo di testa nel cuore dell’area vale il 2-3.

Il finale termina in una marea di proteste: un tiro da fuori area di D’Errico carambola in rete prima di toccare il palo. Per la direzione di gara il gol non c’è, la decisione condanna la Vigor e scatena il malcontento in campo e sugli spalti.

Nicolò Scocchera