Vigor, una vittoria che vale doppio: torna al gol bomber Alonzi dopo lo stop

La Vigor vince il ’Memorial Loris Cucchi’. Il triangolare, dedicato al noto imprenditore senigalliese, tifosissimo della Vigor, scomparso qualche mese fa a 76 anni, ha visto protagoniste Vigor, Trecastelli e Real Porto.

Al di là della differenza di categoria, le contendenti della Vigor si sono fatte valere, la squadra di Magi invece è apparsa trattenuta e prudente, d’altra parte tra una settimana inizia il percorso in Coppa Italia.

I vigorini si impongono con un netto 3-0 contro il Real Porto, ma di fronte al Trecastelli, squadra di Seconda Categoria, ma con un tasso tecnico nettamente superiore, finisce solo 0-0. Tanto basta ai rossoblu per vincere il primo ’Memorial Loris Cucchi’ in virtù della differenza reti: il Trecastelli aveva in precedenza battuto il Real Porto, ma con un solo gol di scarto, dunque il tris a firma dei roissoblui si è rivelata decisiva per consegnare nelle loro mani il trofeo.

Il sabato sera del ’Bianchelli’ ha comunque regalato delle note liete ai vigorini. Federico Alonzi, infatti, è tornato al gol (gli ha fatto compagnia De Feo con una doppietta) e questa è una gran bella notizia a prescindere dal match.

Il centravanti romano della Vigor ha vissuto una preparazione piuttosto complicata: il lento recupero dall’infortunio patito lo scorso anno, con la rottura del legamento crociato, poi una fastidiosa tendinite; il peggio però sembra essere alle spalle. Alonzi, pochi giorni fa, aveva spiegato al Carlino di essere più che mai motivato a riprendersi la Vigor, di certo alle promesse il centravanti sta dando seguito con i fatti.

I test pre-campionato sono ormai agli sgoccioli: in queste settimane il gruppo è apparso coeso e ben amalgamato. Lo conferma anche Enrico Magi Galluzzi, senatore rossoblu, caposaldo della retroguardia, senigalliese doc e uomo simbolo di una Vigor nella quale ha sviluppato tutta la sua carriera.

"E’ stata una preparazione impegnativa, ma utile per conoscerci meglio e comprendere bene lo stile di gioco e le idee tattiche del mister – spiega Magi Galluzzi –. Ora dobbiamo solo aspettare i primi impegni ufficiali per mettere in pratica ciò che abbiamo imparato sinora".

Magi Galluzzi sarà un perno della difesa, e si contenderà le sue chance con Urso, arrivato in estate dal Fossombrone, e con Tomba, già compagno di Magi Galluzzi in tante battaglie.

"Ho ottime sensazioni, la Vigor sembra una squadra quadrata, versatile, con giocatori diversi, ma tutti di valore – continua Magi Galluzzi –. Sono fiducioso, ma come ho detto: solo i primi impegni ufficiali potranno dire se siamo o meno sulla strada giusta". Impegni ufficiali che non sono lontani: all’orizzonte già si staglia il primo appuntamento della stagione.

La settimana appena iniziata sarà utile per mister Magi, soprattutto per limare alcuni dettagli in vista appunto della trasferta di Fossombrone di Coppa. Poi sarà già tempo di campionato, a Macerata, contro una ’Rata’ già in forma smagliante.

