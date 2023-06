Villa acquistata dai Merloni, Ghergo: "Ben vengano gli investitori"

"Ben vengano gli imprenditori che decidono di investire in questo territorio creando anche posti di lavoro. Sono i benvenuti". Risponde così il sindaco Daniela Ghergo alle polemiche del consigliere Lorenzo Armezzani sulla villa vicino al parco Regina Margherita che, acquistata all’asta da Francesco Merloni, diventerà un albergo. "Lo stabile in questione – spiega il primo cittadino – è un edificio di proprietà delle ex Cartiere Miliani situato all’incrocio, vicino al parco Regina Margherita, ed è in stato di abbandono da tempo. Dopo l’acquisto da parte di un noto imprenditore, il progetto di variante al piano regolatore del 1990 riguarda la ristrutturazione e la riqualificazione dell’area circostante per adibirlo ad hotel. Sarà un’operazione a ‘impatto’ e consumo zero per quanto riguarda il suolo. Il progetto è già passato al vaglio, favorevole, degli appositi uffici provinciali".

"Porterà la riqualificazione urbanistica della zona, il potenziamento dell’offerta ricettiva della città che è carente e oltre al Festival dell’Acquarello la città ha dovuto rinunciare anche a manifestazioni sportive della ginnastica per mancanza di un hotel con molte camere. Il Comune – spiega ancora il sindaco – incasserà 250mila euro di oneri di urbanizzazione da destinare al sociale. Non bisogna dimenticare che senza ricettività non c’è crescita turistica. Ben vengano – conclude - gli imprenditori che decidono di investire in questo territorio. Sono i benvenuti".