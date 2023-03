"Villa Beer è diventato il regno dei tossici"

Villa Beer, il parco della vergogna: siringhe, cinture e rifiuti nell’erba. Il "parco fatiscente" avrebbe nel tempo assunto le sembianze di un covo di tossici, al limite di una discarica. E fa specie che qui, fino a poco tempo fa, ci giocassero i bambini, accompagnati dalle proprie famiglie. Una struttura ormai in degrado, Villa Beer, transennata e lasciata lì, in mano alla sciatteria del tempo che passa. Nei giorni scorsi, il candidato sindaco Marco Battino, insieme ai ragazzi della lista civica ‘Ripartiamo dai giovani’, si è recato proprio lì. Lo scenario che ha trovato? Lo racconta lui stesso: "Siamo arrivati al parco di Villa Beer nel pomeriggio di domenica. Ci siamo rimboccati le maniche muniti di pinze, buste e guanti per un’opera di pulizia. Abbiamo raccolto da terra numerosi rifiuti presenti all’interno dell’area del parco pubblico e durante l’attività – prosegue – sono state rinvenute diverse siringhe lungo il perimetro del parco". Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine e ad AnconAmbiente, l’azienda locale di smaltimento rifiuti: "Abbiamo segnalato la presenza di siringhe al 112 Nue (il Numero unico di emergenza) e ad AnconAmbiente, attraverso l’applicazione dedicata. Chiediamo di bonificare urgentemente l’intera area. Sono infatti molti i bambini che trascorrono i pomeriggi all’interno del parco e ci preme che possano continuare a giocare in sicurezza. Villa Beer, nel programma elettorale della lista civica ‘Ripartiamo dai giovani’, è al centro di un progetto di riqualificazione e valorizzazione storica, culturale e ambientale: ci si propone la realizzazione di un museo di scienze naturali, di aule studio per studenti universitari, la sistemazione del campo da calcio e dell’area giochi, nonché la realizzazione di un’area picnic. La struttura è chiusa ormai da tempo e transennata e i giochi – sottolinea Battino – sono completamente imbrattati, le piante versano in pessime condizioni e le numerose siringhe a terra sono un segnale più che allarmante. È difficile rimanere in silenzio dinanzi a tanto degrado, a scene a cui purtroppo siamo ormai abituati in tempi in cui la cultura e la cura dei nostri luoghi non è una priorità. Nicolò Moricci