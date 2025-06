Villa Buitoni, i premiati. Carriere coraggiose tra sport, legge e impegno

Chi si è impegnato nel sociale, chi ha dato lustro all’Umbria in ambito sportivo e culturale, chi si è battuto per il rispetto della legalità. Uomini e donne che lasciano un segno positivo e che con il loro operato fanno brillare anche la nostra regione. Giusto dare loro un riconoscimento, un grazie per quanto fanno quotidianamento non solo per se stessi ma anche per gli altri. Torna il Premio Villa Buitoni - “Carriere Coraggiose“ (appuntamento a Perugia con la quarta edizione fissata per giovedì alle 19.30). L’iniziativa, promossa da Antonello Orlandi, Massimo Boccucci e Marco Brusco, si propone di valorizzare personalità del mondo delle istituzioni, imprenditoria, professioni, cultura e sport legate all’Umbria.

Verranno premiati Piero Angeloni, trascorsi da dirigente della Squadra Mobile nei contesti più complicati anche di mafia e da direttore della Polizia Scientifica; Alessandro Campi, docente universitario, politologo, editorialista e scrittore; Franco Chianelli e Luciana Cardinali fondatori e anima del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” da 35 anni in prima linea per sostenere la ricerca e l’assistenza oncologica; la campionessa di ginnastica ritmica Agnese Duranti, sul podio con le Farfalle azzurre alle Olimpiadi di Parigi e Tokyo; Riccardo Gaucci, patron dell’Asd Assisi Calcio 2023 reduce da due promozioni di fila dopo aver legato il suo nome alle imprese del Perugia calcio e nel calcio a 5, oltre a esperienze all’estero ricordando lo scudetto, la Coppa nazionale e la Supercoppa vinti a Malta con il Floriana; Maria Rita Mantovani Cucchia presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante dell’Istituto clinico Porta Sole Casa di Cura Srl.

La commissione giudicatrice è presieduta da Fausto Cardella ed è composta dal responsabile della Nazione Umbria Daniele Cervino, e da Roberto Barbacci, Italo Carmignani, Maurizio Crespigni, Luca Ginetto, Francesca Marruco, Donatella Miliani, Anna Mossuto e Claudio Sebastiani. La serata è condotta dal giornalista Giacomo Marinelli Andreoli.