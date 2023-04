"Villa Igea, sede amministrativa nel degrado"

Degrado nella sede amministrativa di Villa Igea. La clinica, con sede in via Maggini, ha gli uffici in via Piave, cioè – per intenderci – in pieno centro. È qui che, a due passi dal viale della Vittoria e a pochi metri dal Passetto, il rione bene di Ancona, l’ingresso è ridotto a un colabrodo, tra erba incolta, fogliame e rifiuti gettati lì da qualche vandalo. Sotto il cartello che indica "Villa Igea, sede amministrativa", c’è un folto strato di fogliame, con sporcizia e rifiuti vari. Dalle lattine alle bottiglie di vetro gettate dentro il cancello chiuso, fino a decine di ciuffi di erbaccia incolta che continua a crescere da mesi. Le foglie secche la dicono lunga sul tempo trascorso dall’ultima operazione di pulizia. La segnalazione arriva da una residente del quartiere Adriatico: "Io passo qui ogni mattina, con mio marito e mi chiedo come sia possibile tenere in queste condizioni l’ingresso della sede di un’importante clinica cittadina. Perché versa in queste condizioni?".

A dire il vero, quello che dà sulla discesa di via Piave è l’ingresso riservato alle persone invalide, o comunque con ridotta mobilità motoria: questo è scritto sul cartello. Per tutti gli altri, invece, si entra da sopra e cioè da via Isonzo (all’altezza dell’incrocio con via Redipuglia). Ciò detto, sembra comunque "poco dignitoso non compiere un’adeguata azione di pulizia in questa parte dello stabile. Anche perché nel caso in cui una persona dovesse entrare da via Piave, beh, l’ingresso sarebbe pressoché impraticabile".

n.m.