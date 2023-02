Saranno presi ulteriori provvedimenti a tutela della sicurezza di Villa Musone di Loreto. Dopo i tanti episodi di furti e atti vandalici, il sindaco Moreno Pieroni ha riscritto al Prefetto per avere più controlli e pattugliamenti. La scorsa settimana erano in tanti nella sala parrocchiale all’assemblea indetta per parlare dei problemi che attanagliano la frazione, è in primis è svettata proprio la questione sicurezza. In merito il Prefetto aveva già invitato il Comune a mantenere vive le interlocuzioni con il Comitati dei residenti e ad attivare gli strumenti del progetto "Controllo di vicinato" che è stato oggetto di protocollo sottoscritto da Prefettura e comune di Loreto. Già dal dicembre scorso erano stati intensificati i servizi di vigilanza e controllo sul territorio, integrati con le squadre di intervento operativo dell’arma dei carabinieri. Si comincerà di nuovo da questo fine settimana.