Villa Musone senza pace, ora anche un rogo

Per la frazione di Villa Musone di Loreto non c’è pace. Ieri notte, verso le 4, un incendio ha devastato l’insegna di un esercizio commerciale lambendo il muro proprio in piazza Kennedy. Sul posto a sirene spiegate sono arrivati i pompieri dal distaccamento osimano che hanno saputo domare le fiamme nel giro di poco. Il caos ha svegliato i residenti che impauriti hanno temuto l’atto vandalico. Non sarebbe il primo episodio increscioso infatti intercorso nelle ultime settimane ai danni di quella frazione. Si tratterebbe di un corto circuito partito da uno dei quadri luminosi ma non è certo. In queste ore si sarebbe proprio affacciata l’ipotesi del dolo. Uno dei residenti svegliati di soprassalto è stato l’ex assessore Roberto Bruni che ha poi pubblicato sui social alcune foto dell’incendio. Sotto il suo post si è accesso il dibattito social, con i loretani che hanno etichettato il quartiere come il Bronx, tra furti e ora incendi. Ad accertare se l’incendio sia stato doloso o meno saranno i carabinieri, che potranno visionare i filmati delle immagini della videosorveglianza una volta acquisiti. La piazza infatti, cuore pulsante della frazione ai piedi della basilica della Santa Casa, è coperta da spycam, anche pubbliche. Proprio ieri sera l’intera frazione si è riunita in assemblea pubblica nella sala parrocchiale e in quell’occasione attesa si è parlato anche del tema sicurezza tra le varie cose, uno degli argomenti che al momento stanno più a cuore agli abitanti appunto che si sono rivolti anche al sindaco. "Se non vogliono le ronde dei cittadini, le autorità competenti devono intervenire in fretta", hanno detto alcuni. Altri hanno invitato a collaborare di più tra vicini in una sorta di controllo di vicinato esteso per arginare fenomeni simili.

Silvia Santini