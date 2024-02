Villa San Martino mette la freccia

CASTELFRETTESE

1

VILLA SAN MARTINO

2

CASTELFRETTESE: Tomba, Lucchetti, Bartolini (30’ st Capitani), Rango (12’ st Rocchi), Sampaolesi, Simone (34’ st Ginesi), Mazzarini, Brunori (30’ st Zannini), Piancatelli (23’ st Mosciatti), Palazzi, Beta. Panchina: Cominelli, Scortechini, Angelani. All. Carta.

VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Fabbri, Bonci, Righi, Cecchini, Montanari, Balleroni, Ugolini (25’ st Pasini), Giannelli (34’ st Piccioni), Tartaglia L., Marinelli (25’ st Pascucci). Panchina: Cocco, Zaccarelli, Bellucci, Angelini, Paoli, Tartaglia F. All. Pompei.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto.

Reti: 11’ pt Brunori, 6’ st Ugolini, 33’ st Giannelli.

Villa San Martino vola, non fa altrettanto la Castelfrettese. Eppure la formazione di Carta parte bene, dopo neanche una dozzina di minuti scappa in vantaggio, ma la ripresa è da dimenticare per i biancorossi. Brunori sfrutta al meglio con un bel gol di sinistro la rimessa laterale lunga di Lucchetti. Nella ripresa il Villa pareggia con Ugolini e poi mette la freccia dopo la mezz’ora con l’under Giannelli.