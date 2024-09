Villa sommersa dall’acqua: "Momenti di puro terrore"

"Un inferno d’acqua e fango, le mie figlie e alcuni parenti bloccati in casa per ore e salvati dai vigili del fuoco. Eravamo isolati e senza aiuto, abbiamo avuto paura". Il racconto è di Eleonora Cardinali, una residente di via dell’Industria, tra Castelferretti e la zona industriale di Falconara. Erano le prime ore del mattino di giovedì, quando la sua abitazione trifamiliare è stata letteralmente sommersa. "Io e mio marito siamo usciti per andare a lavorare, piuttosto presto – racconta –. Quando abbiamo visto quello che stava accadendo, siamo tornati di corsa". In quella villette vivono loro due con le figlie adolescenti, il fratello di Eleonora con la moglie, in un appartamento, e i genitori, in un altro al primo piano. "Impossibile passare, c’era un fiume per strada e dentro casa nostra". Un metro e mezzo d’acqua che ha prima sepolto il giardinetto esterno, dunque ha invaso i locali al pianterreno. Chi si trovava a casa in quei momenti, comprese le figlie di Eleonora, è riuscito a salire ai piani superiori. "E lì hanno atteso l’arrivo dei soccorsi – prosegue la donna –. Chiamavamo, ma in un primo momento le operazioni si stavano concentrando in centro. Abbiamo dovuto attendere. Per fortuna stiamo tutti bene, ma è stato terrorizzante". La conta dei danni è appena iniziata. "Il primo piano è stato distrutto", il rammarico di Eleonora. Che, tuttavia, ha ricevuto enorme solidarietà. "Ringrazio tutti, soccorritori, volontari e amici. Un brutto colpo, proveremo a rialzarci".

gi. gia.