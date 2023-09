Villa Torlonia, la demolizione viene sospesa

Villa Torlonia, si resta in stand by fino a lunedì. Il sindaco ha accolto la richiesta di un incontro urgente, nell’imminenza della demolizione dello storico edificio: ieri è stata infatti presentata da alcuni cittadini una proposta per arrivare a una soluzione di comune soddisfazione che non precludesse gli spazi abitativi per la Società immobiliare proprietaria, la quale godrebbe oltretutto del possesso di un nuovo edificio storico-architettonico, garantendo nel contempo alla comunità la fruizione di un polo di attrazione storico-turistico, nuovo volano ed incentivo per gli insediamenti in loco, ed evitando indesiderati strascichi politico-giudiziari conseguenti alla presentazione di un eventuale esposto.

L’iniziativa proviene dal gruppo di senigalliesi che, oltre a una raccolta firme, sta giocando tutte le carte per evitare che Villa Torlonia, dal nome della facoltosa casata romana ottocentesca acquirente di tale residenza marina già posseduta da Luciano Bonaparte fratello di Napoleone, venga demolita.

"Ieri durante l’incontro il sindaco, ascoltate le ragioni del proponente, con particolare riguardo alle recenti acquisizioni sul valore storico-architettonico del bene, esaminata attentamente la documentazione fotografica a supporto relativa all’intervento di restauro conservativo, realizzato dopo il terremoto degli anni Trenta e tale cioè da non alterare l’aspetto esterno dell’edificio ottocentesco, in apparente contrasto con il dettato dell’atto di autorizzazione alla demolizione della Soprintendenza datato 2018 – spiegano i promotori dell’iniziativa - ha ritenuto opportuno di contattare la società immobiliare proprietaria per sottoporle questa nuova opportunità, previa la verifica dell’assessorato competente del non superamento dei limiti volumetrici di edificabilità nell’area in questione".

Gli Amministratori hanno deciso di sospendere ogni iniziativa, in attesa di un contatto telefonico che, nel pomeriggio di lunedì, dia una risposta sulla possibilità concreta del Comune di proporre una revisione progettuale in base alla suddetta normativa statale vigente e sulla disponibilità della proprietà privata di accogliere un’eventuale modifica. Una speranza che in molti auspicano per riservare un pezzo di patrimonio artistico in città, un cambiamento ancora possibile e che potrebbe rappresentare un valore aggiunto per l’intero quartiere di Cesanella.