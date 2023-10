Villa Torlonia sparita: "Un triste destino"

Villa Bonaparte Torlonia non c’è più. Da qualche giorno le ruspe hanno completamente raso al suolo l’edificio che fu anche per alcuni anni residenza estiva del fratello dell’Imperatore francese. Una demolizione, che porterà alla ricostruzione di un edificio residenziale, contro la quale si era costituito anche un apposito comitato. A nulla sono valse le petizioni e le richieste di sospensive. Su quell’edificio, di proprietà di una società romana, non c’è alcun vincolo della Soprintendenza e dunque non è soggetto a tutela. "La completa distruzione di Villa Torlonia è avvenuta nei giorni scorsi, malgrado il pubblicizzato e reiterato intervento del Viceministro alla Cultura e illustre critico d’arte Vittorio Sgarbi, con l’auspicio che siano stati salvaguardati, non tanto l’artistica scacchiera mosaicata, quanto le due palificazioni per la legatura dei cavalli con ganci e stemmi metallici dei Napoleonidi di Canino, dotati di una cappa protettiva dalle Suore di Carità, che sicuramente la Soprintendenza avrà provveduto a tutelare nell’ambito dei sopralluoghi e verifiche del 2018 -afferma il Comitato- Nel frattempo le ulteriori ricerche avevano infatti fornito le prove, sottoposte al vaglio della Procura, che i lavori susseguenti il sisma del 1930 non "compromisero radicalmente la struttura architettonica originale", come invece si affermava nel permesso di abbattimento concesso dalla Commissione Regionale per il Patrimonio". Il Comitato, essendo venuto a conoscenza della demolizione di Villa Torlonia nel febbraio scorso, nonostante le autorizzazioni fossero state concesse fin dal 2018, aveva presentato un esposto d’urgenza. Ora punta alla tutela della memoria storica.