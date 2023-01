Vince 20mila euro alla lotteria "Non si era reso conto di nulla"

La tabaccheria Cairoli festeggia la vincita di un cliente che dopo aver acquistato un biglietto da 1,50 euro ne ha vinti ventimila. Peccato che non se ne fosse reso conto e che sia stato il tabaccaio a segnalargli, alcuni giorni dopo, che il suo era il biglietto fortunato. La vincita è arrivata grazie alla lotteria Supernatale, il concorso del Superenalotto per San Silvestro. Il gioco dedicato alle festività ha messo in palio 600 premi da ventimila euro con tre estrazioni settimanali. "Il cliente ha giocato la sua schedina il 29 dicembre – racconta Davide Tartarelli, titolare della tabaccheria – ed è tornato dopo pochi giorni per rigiocare la stessa combinazione. Non si era reso conto di avere in mano la schedina vincente, siamo stati noi a rivelargli la vincita e a consegnargli la ricevuta da consegnare allo sportello Sisal di Civitanova, necessaria per ritirare il montepremi che, con le tasse incluse, ammonta a 16.100 euro. Siamo molto felici per lui e speriamo di poter vedere altri clienti baciati dalla fortuna".

Barbara Palombi