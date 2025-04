Vince 30mila euro grazie a un "8 Oro" realizzato nella tabaccheria di piazza del Santuario

La "dea bendata" stavolta ha baciato Numana. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di martedì scorso sono stati vinti 30mila euro al "10eLotto" grazie a un "8 Oro" realizzato nella tabaccheria di piazza del Santuario, proprio al centro della città rivierasca. Il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i sette numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandoli.

Il "10eLotto" si basa sul principio dell’estrazione casuale infatti di 20 numeri vincenti su 90. I giocatori hanno la possibilità di selezionare una combinazione. Non si conosce l’identità del vincitore ma potrebbe essere una persona del posto, che gioca abitualmente anche in quel locale.

È uno dei giochi più scelti da chi ama il Lotto e non solo. I numeri a livello nazionale sono da capogiro: l’ultimo concorso del "10eLotto" ha distribuito premi per 20 milioni e 600mila euro in tutta Italia, per un totale di un miliardo e 280 milioni di euro da inizio anno.