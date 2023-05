Vince il primo premio del contest Ata Rifiuti

La nuova generazione green del liceo Scientifico "Cambi" si aggiudica il primo premio del video contest, indetto da Ata Rifiuti - Regione Marche, per mille euro con la realizzazione di un video in nome della sostenibilità e delle buone pratiche ecologiche. "Le pratiche virtuose, per ridurre gli effetti sul cambiamento climatico, possono declinarsi in gesti concreti, che hanno il potere di dimostrare come ogni azione, volta alla tutela e al rispetto del labile equilibrio naturale, sia non solo importante ma anche contagiosa fra i pari", dice la dirigente scolastica Stefania Signorini. All’interrogativo del concorso a premi, intitolato "Ggi", acronimo di Giovani green influencer, la classe II D ha risposto impugnando gli attrezzi di Cerere e piantando un melo nel giardino della scuola. Gli studenti hanno poi deciso di provvedere alla pulizia del parcheggio e del parco pubblico adiacente ai cancelli dell’istituto. "I latini sapevano bene come il verbo colere indicasse tanto il prendersi cura della terra e delle piante quanto l’onorare ciò che è sacro con riguardo", sottolinea la professoressa Ruffini e per questo gli studenti hanno deciso di destinare il premio vinto alla piantumazione di nuovi arbusti e alberi da frutto nel giardino del liceo.