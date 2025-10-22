Vincenzo Varagona: "L’ultima telefonata con un filo di voce"

Vincenzo Varagona, già vice caporedattore Tgr Rai Marche, giornalista di Avvenire, nonché presidente nazionale Ucsi, l’associazione dei giornalisti cattolici, è stato sempre molto vicino a Menichelli. La sua è un’amicizia con don Edo che viene da molto lontano.

Quando lo incontrò la prima volta? "Ho seguito il suo insediamento in Diocesi, la celebrazione in Cattedrale e subito ha colpito tutti per il suo essere diretto, efficace, con grande capacità comunicativa. Ci ho messo un po’ per fargli capire che oltre al giornalista c’era anche altro, intendo l’impegno ecclesiale. Un giorno trovo scritto sul periodico diocesano che ero diventato condirettore dell’Ufficio diocesano Comunicazioni sociali. Non mi aveva detto nulla. Era il suo modo di dirmi: non puoi dirmi di no...e così è stato".

Com’era in privato? "Privatamente era come un padre e noi lo abbiamo amato come tale. Ricordo la tenerezza con cui nel 2006 accompagnò mamma e papà, più avanti con l’età rispetto agli altri, in un viaggio in Terra Santa".

E in pubblico? "Gli piaceva stupire sempre nel perimetro giusto. Non era mai banale. E’ difficile partecipare a mille eventi, essere chiamato sempre a intervenire e non essere mai banale. Non si può essere sempre preparati su tutto. Chi ha un carisma particolare se lo può permettere. E lui lo aveva da vendere".

Ricorda in modo particolare un aneddoto? "Una volta che cresimava un gruppo di ragazzini in una parrocchia di Ancona. Appallottolò lo zucchetto che aveva in testa e lo gettò a terra. Poi chiese ad un ragazzino di portarglielo e disse con tono solenne: ’Vedete ragazzi con questo zucchetto posso fare quello che voglio. Con la nostra vita no…".

L’ultima volta che l’ha sentito? "Poco tempo fa l’ultima telefonata, in occasione del Premio Guzzini che presentavo a Recanati: aveva un filo di voce ma era molto affezionato a questa iniziativa. Il giorno prima mi chiamò e mi disse che non avrebbe potuto essere presente ma che avrei dovuto trovare il modo per esprimere la sua preoccupazione per la china che aveva preso la nostra società. Questa attenzione mi ha molto colpito".

Amava moltissimo Ancona. Le ha mai detto perché? "Mi aveva confidato che sarebbe rimasto volentieri nel capoluogo, anche a fare il vice parroco. Forse si è reso conto che un don Edo in Diocesi avrebbe fatto ombra a chiunque. Ma ha deciso di tornare, per sempre, e questo ci fa felici tutti".

Tre parole per definire il suo operato? "Carismatico, ma con grande capacità di essere umile servitore".

Claudio Desideri