Vincita milionaria, in fila alla rivendita fortunata

Dopo la vincita da 5 milioni di euro, la più grossa di sempre sulla Spiaggia di velluto, i titolari del ‘Bar Sogno’ hanno registrato un picco di vendite di Gratta&Vinci. La dea bendata ha baciato il locale nella galleria dello shopping center ‘Il Molino’. Il biglietto è stato venduto mercoledì 27 agosto e i proprietari dell’esercizio sono stati informati della vincita il 2 settembre: "Non si è fatto vivo nessuno – spiega Laura Santilli, titolare del bar insieme al padre Filippo – non abbiamo idea di chi possa avere acquistato il biglietto, ne vendiamo tanti".

Il ‘Bar Sogno’ era già nella lista dei luoghi fortunati: ogni anno vengono vinti in media 300mila euro al Gratta&Vinci. Ma ora si è trasformato in una vera e propria meta per i giocatori che già da martedì pomeriggio, hanno iniziato ad andare a comprare Gratta&Vinci nella speranza di un altro colpo grosso.

"Si, abbiamo avuto un via vai di persone che hanno acquistato Gratta&Vinci – conclude Laura Santilli – sicuramente attratti dal fatto che qui hanno vinto 5 milioni di euro, ormai è entrato nella lista dei luoghi fortunati. Siamo ancora emozionati, è bello sapere che qui una persona ha comprato un biglietto che gli ha cambiato completamente la vita". C’è chi acquista il biglietto e poi si ferma in uno dei tavoli presenti di fronte al bancone a ‘grattare’, chi ne acquista più di uno, li mette in borsa e si allontana. C’è chi, dopo aver vinto qualche decina di euro converte la vincita in altri biglietti, tutti provano a realizzare un sogno.

Per riscuotere il proprio premio, il giocatore ha 45 giorni di tempo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessazione della Lotteria; una volta scaduto questo periodo, il biglietto vincente non è più considerato valido. Non solo Gratta&Vinci, ma anche Lotteria Italia, la spiaggia di velluto è stata baciata dalla fortuna più volte e in diversi quartieri della città, ma quello dove sono stati vinti i 5 milioni di euro è particolarmente fortunato: sette anni fa, in una tabaccheria a 150 metri di distanza dal ‘Bar Sogno’, erano stati vinti 2 milioni di euro.