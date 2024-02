Vini in trasferta nella Ville Lumière

Si prepara al debutto nella Ville Lumière il vino delle Marche, che per la prima volta sarà a Wine Paris & Vinexpo Paris, la rassegna francese dedicata all’industria enologica internazionale, in programma da lunedì a mercoledì. Tra le 16 aziende coordinate dalla Regione presenti in fiera in collettiva, dodici sono cantine socie dell’Istituto marchigiano di tutela vini, che da solo rappresenta circa il 70% dell’export. A capitanare la squadra delle denominazioni Imt, il Verdicchio dei Castelli di Jesi affiancato in formazione dal Verdicchio di Matelica, dalla Lacrima di Morro d’Alba, oltre ai Colli Pesaresi e il Rosso Conero. A Parigi, per tutta la durata della manifestazione, in calendario degustazioni e incontri b2b per un evento che attende 40mila operatori e oltre 4mila espositori provenienti da tutto il mondo.