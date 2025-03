Vini, le Marche volano al ProWein in Germania: "Mercato da potenziare"

L’Istituto Marchigiano di Tutela Vini (Imt) fa rotta su ProWein e, dal 16 al 18 marzo, mette in vetrina a Düsseldorf la qualità del vino made in Marche con 6 aziende socie presenti nella collettiva regionale (pad. 15, stand B16) e altre 4 espositrici in fiera. Sotto i riflettori, le denominazioni Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC, Castelli di Jesi Verdicchio Riserva DOCG, Verdicchio di Matelica DOC, Verdicchio di Matelica Riserva DOCG, Rosso Conero DOC, Conero Riserva DOCG, Bianchello del Metauro DOC e Colli Pesaresi DOC.

"Germania e Nord Europa sono piazze fondamentali per i nostri vini – ha spiegato Michele Bernetti, presidente del maxi-consorzio che riunisce oltre 500 aziende associate per 16 denominazioni di origine e la maggior parte dell’export regionale – Basti pensare che, nel 2024, Berlino ha rappresentato la terza destinazione per i nostri vini, dopo Regno Unito e Paesi Bassi, con una domanda che ha assorbito circa il 10% sul totale export, che vale a sua volta la metà delle vendite complessive di vino marchigiano. ProWein storicamente rappresenta la rassegna di riferimento per questi mercati, un tassello fondamentale nella nostra strategia promozionale anche in considerazione degli equilibri mutevoli della politica commerciale globale e degli annunciati dazi Usa".

Dopo quella a Wine Paris, la tappa di ProWein (rassegna che lo scorso anno ha contato circa 47.000 visitatori specializzati provenienti da 135 Paesi) si inserisce nell’articolato programma promozionale di Imt, realizzato in collaborazione con la Regione Marche. Nell’ambito dei fondi Csr 2023-2027 “Promozione dei prodotti di qualità”, Imt propone e organizza incontri b2b e b2c, degustazioni, workshop, eventi dedicati a buyer ed esperti di settore nazionali e europei, campagne di informazione e promozione. Nel mirino, i Paesi obiettivo del mercato comunitario, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Svezia, ma anche piazze emergenti come Francia, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Austria, Danimarca e Repubblica Ceca. Sul fronte extra-Ue, i Paesi target dei programmi targati “Ocm Promozione” sono Stati Uniti, Canada, Svizzera, Regno Unito e Giappone.

Tra le iniziative in calendario a Düsseldorf, anche la degustazione prologo del Gambero Rosso nell’ambito del “Tre Bicchieri World Tour” 2025 che, sabato 15 marzo, vedrà al banco di assaggio anche le etichette delle cantine socie dell’Istituto.