Vini marchigiani in vetrina a Dusseldorf

Ventuno aziende socie dell’Istituto Marchigiano Tutela vini partecipano a ProWein, rassegna del vino in programma a Dusseldorf da oggi al 12 marzo. Le imprese Imt saranno in parte concentrate in una collettiva regionale (pad. 17) e in parte tra i padiglioni in fiera (pad. 15 e 16) con stand propri, in rappresentanza del Verdicchio dei Castelli di Jesi, del Matelica e delle altre principali denominazioni dell’area. "Dopo Wine Paris & Vinexpo Paris in Francia - ha detto il presidente del consorzio, Michele Bernetti - questo è il secondo grande appuntamento business per le nostre imprese, in attesa del Vinitaly di aprile a Verona, dove saranno presenti complessivamente 80 soci. L’obiettivo prioritario in Germania sarà rivolto ovviamente al mercato tedesco, ma anche a quello del Nord Europa e asiatico, che nel complesso rappresentano circa il 35% del totale export del Verdicchio".

Ammontano a oltre 2 milioni di euro gli investimenti in promozione previsti dalle aziende afferenti all’Istituto marchigiano di tutela vini. Da una parte, con i fondi Ocm destinati alla promozione presso i Paesi terzi, il plafond di quasi 800mila euro sarà investito in iniziative - degustazioni, press tour, seminari, masterclass, eventi - nei mercati obiettivo Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Svizzera e Giappone. A questo si aggiungono attività come la partecipazione a fiere di settore, incontri B2B e B2C, degustazioni, eventi dedicati a buyer ed esperti.