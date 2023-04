Vinitaly, Verdicchio sotto i riflettori

"Sul Verdicchio le parole chiave sono state quelle espresse al Vinitaly dalla professoressa Magda Antonioli Corigliano dell’università Bocconi di Milano: ha messo a fuoco la necessità di una consapevolezza delle potenzialità di un’offerta non ancora pienamente espressa". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo reduce dalla trasferta a Verona. Insieme all’assessore al turismo, Alessandro Tesei, e ad altri sindaci del territorio, Fiordelmondo è stato al Vinitaly padiglione della Regione. "Alla più importante manifestazione italiana dedicata al mondo del vino – aggiunge il primo cittadino – abbiamo assistito a una conferenza sullo sviluppo dell’enoturismo. Il miglior vino in assoluto delle Marche, per i ‘wine & food lover’ marchigiani e gli italiani intervistati, è il Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva. Jesi darà il proprio contributo al nostro territorio ed alle sue eccellenze per dare piena espressione anche a questa importante leva di sviluppo e di occupazione". Insomma un prodotto di grande valore indissolubilmente legato al territorio su cui ancora lavorare per crescere.

sa. fe.