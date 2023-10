Vino da record. Il Gambero Rosso premia l’azienda Umani Ronchi: "Miglior cantina d’Italia"

Il Gambero Rosso proclama Umani Ronchi "Cantina dell’anno 2024", riconoscimento che sarà conferito domani alla storica azienda vitivinicola con sede a Osimo in occasione della presentazione della prestigiosa "Guida Vini d’Italia". È la prima volta che l’ambito riconoscimento viene attribuito a una realtà marchigiana. Chissà se nel 1957 Gino Umani Ronchi, dando vita a una piccola azienda agraria a Cupramontana, aveva immaginato il proprio cognome scritto su milioni di bottiglie di ottimo vino sparse per tutto il mondo. Eppure il destino aveva progettato proprio questo per lui incrociando la sua strada con quella di Roberto Bianchi e di suo genero Massimo Bernetti. Dopo un ingresso come soci, entrambi rilevarono l’azienda nel 1968 e ne cambiarono il volto. Oggi il grande riconoscimento. Gli assaggiatori del Gambero hanno anche attribuito i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento della guida, al Vecchie Vigne historical 2018, un Verdicchio luminoso e raro che si svela dopo cinque anni di affinamento.

"Il riconoscimento di Cantina dell’anno premia il nostro percorso, la nostra storia, le nostre scelte, e conferma il ruolo di Umani Ronchi tra i grandi marchi del vino italiano – dice il ceo Michele Bernetti, figlio di Massimo – Un vino che riflette progettualità, intuizione, ricerca, desiderio di esprimere le tante sfaccettature di un territorio e di un vitigno. Tutti elementi che raccontano identità e cultura d’impresa. Continueremo a lavorare in questa direzione, con ulteriori consapevolezze, spinte e la certezza di avere una grande azienda-famiglia con un capitale umano straordinario".

Di quel Verdicchio i giudici del Gambero Rosso hanno scritto: "Una vitalità complessiva che non si ferma ai soli aspetti vitivinicoli". Nel 2020 Wine spectator aveva già eletto Umani Ronchi tra le migliori cantine d’Italia ed è del 2022 la certificazione di sostenibilità ambientale, economica, sociale riconosciuta da Equalitas.

Negli ultimi anni la famiglia Bernetti ha investito nel campo dell’hospitality restaurando il Grand Hotel Palace di Ancona - Boutique e wine hotel con bistrot - nel centro storico della città, di fronte al mare e al cielo dell’Adriatico. Umani Ronchi può contare su una superficie vitata di 210 ettari che si estende attraverso tre territori: Colline del Verdicchio, Conero, Abruzzo. È presente in più di 60 Paesi con una quota export pari al 65 per cento ed è tra i 18 membri fondatori dell’Istituto dei grandi marchi, associazione che racchiude alcuni dei più prestigiosi brand dell’enologia italiana come Antinori, Ca’ del Bosco, Tenuta San Guido-Sassicaia, Tasca d’Almerita, Donnafugata e altri. Come si percepisce dalle parole vibranti dei proprietari, la vitalità complessiva del progetto Umani Ronchi non si ferma ai soli aspetti vitivinicoli ma si nutre della sapienza e della passione di chi ha dato una vita per crearla.

si.sa.