’Vino e Cibo’ di Riccardo e Roberta è stata giudicata "Miglior trattoria"

A Vino e Cibo il premio speciale ‘Miglior Trattoria’ della guida dell’Espresso. Un angolo di paradiso nel cuore del centro storico di Senigallia, il luogo ideale per chi desidera immergersi nei sapori autentici, frutto dell’estro dello chef Riccardo Rotatori. Con i tavoli all’aperto si arriva quasi a quaranta coperti e il servizio è affidato alla sorella Roberta.

Quella per la cucina è una passione che i due fratelli Rotatori coltivano da sempre: "Io sono cresciuto nella cucina del ristorante di mio zio a Serra de’Conti – spiega lo chef – rubavo con gli occhi i segreti e cucinare è stata sempre la mia passione. Aiutavo lo zio con i matrimoni, e dopo un anno di ragioneria ho capito che la cucina era la mia strada: allora c’erano due scuole di cucina a Senigallia, una al Panzini e l’altra all’Hotel Marche, io ho frequentato la seconda e poi ho fatto la gavetta facendo le stagioni, fino ad avere un locale tutto mio".

Roberta si destreggia a meraviglia tra i tavoli, con in mano la lavagna con il menù del giorno: "Lavoriamo solo con il pesce fresco – spiega Roberta – e la proposta quotidiana che facciamo è in base alla disponibilità del pescato locale".

La qualità della materia prima è fondamentale per le proposte di Riccardo che è riuscito a trasformare un pesce ‘povero’ come la triglia, in un piatto all’avanguardia: "Ha dietro tanta lavorazione – spiega – cerchiamo di mantenere alta la qualità degli ingredienti, un modo per differenziarci e che negli anni ci ha ripagato del tanto lavoro e questo premio ci fa capire che siamo sulla strada buona". Ottimi piatti proposti da chi, come i fratelli Rotatori, ha trascorso la sua adolescenza tra cucina e sala, perché la ristorazione è un vizio di famiglia.

La loro trattoria è stata insignita del premio ‘Miglior Trattoria’, dove piatti come le linguine di seppia regalano freschezza e innovazione. Una cucina di qualità a cui si abbina un’ampia scelta di vini, un locale che va ad allungare la lista dei tanti presenti in città e già insigniti di premi importanti.