Vinti 2 milioni di euro con schedina da 10 del ‘Gratta e Vinci’: super colpo nelle Marche

Ancona, 29 maggio 2025 – La dea bendata questa volta bacia le Marche, nello specifico Monte San Vito, in provincia di Ancona. Si tratta di una vincita milionaria al Gratta e Vinci, dove un fortunato giocatore ha centrato il premio massimo da 2 milioni di euro con un biglietto della serie ‘Super Numerissimi’, cioè quello da 10 euro.

La giocata vincente – segnala l’agenzia Agimeg – è stata effettuata in un esercizio commerciale situato in via Borghetto 38. Il biglietto fortunato ha assegnato il primo premio previsto dal gioco, trasformando in realtà un sogno da due milioni di euro.

Come si gioca al Gratta e Vinci ‘Super Numerissimi’

Il biglietto fortunato appartiene alla fascia di gioco da 10 euro e offre due modalità per provare a vincere. Il gioco 1 è basato sul completamento di griglie numeriche: dopo aver grattato tutti i Numeri Vincenti, inclusi i quattro numeri bonus – due contrassegnati con X2 e due con X5 – il giocatore deve grattare solo i numeri corrispondenti in ciascuna delle giocate presenti sul biglietto.

Se una giocata viene completata interamente, si vince il premio indicato. E se tra i numeri grattati all’interno della giocata completata è presente anche un numero bonus, il premio viene moltiplicato: 2 volte con il bonus X2, 5 volte con il bonus X5.

Nel gioco 2, la dinamica è ancora più semplice: basta trovare due importi identici per vincere la somma corrispondente.

Il premio massimo è di 2 milioni di euro, ma il biglietto offre anche altre possibilità di vincita, con premi che partono da 10 euro fino a 100.000 euro. Le altre fasce vincenti previste sono: 10, 15, 30, 50, 100, 300, 500, 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 30.000 e 100.000 euro.