Viola il Dacur, era in spiaggia: altra denuncia

Ha violato per l’ennesima volta, la terza in tre mesi, il divieto di accesso alle aree urbane impostogli dalla Questura dorica ed è stato pizzicato nuovamente in spiaggia, là dove a Ferragosto, pur di sottrarsi ad un controllo delle forze dell’ordine, era arrivato persino a gettarsi in mare vestito quando sorpreso in flagranza di reato a spacciare droga. Altro giro, altra denuncia per un ventisettenne extracomunitario. È stato intercettato dai carabinieri di Falconara lungo il litorale negli scorsi giorni, durante un servizio di pattugliamento del litorale. Al giovane sarebbe teoricamente vietato recarsi nei luoghi sensibili della città, ma è stato trovato ancora sul lungomare. Il provvedimento di Dacur era stato emesso nei suoi confronti ad agosto scorso e firmato dal questore di Ancona Cesare Capocasa. La proposta della misura di prevenzione personale era stata avanzata dai militari guidati dal comandante Giuseppe Esposito, in quanto il ventisettenne, il pomeriggio del 15 agosto 2023, era stato sorpreso nella flagranza di reato, nell’arenile di Falconara, intento a violare la normativa sugli stupefacenti, per poi gettarsi, vestito, in acqua per scappare all’inseguimento dei carabinieri della locale Tenenza. A quel punto era scattato il divieto di accesso alle aree urbane per ragioni di sicurezza pubblica. "Continuerà il controllo del litorale falconarese da parte dei carabinieri della Tenenza – riferiscono i militari della caserma di via Puglie –, al fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e di evitare forme di bivacco o di occupazione di aree appartenenti al demanio pubblico".