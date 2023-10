Viola il divieto di avvicinarsi alla ex: arrestato

Era sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex compagna ma l’uomo, un 40enne del posto, si è ben guardato dal rispettare le disposizioni adottate dal giudice nei suoi confronti. E così è finito in manette. Prosegue l’attenzione sempre più alta delle forze dell’ordine nei confronti del fenomeno della violenza di genere che purtroppo non risparmia neanche il territorio senigalliese. Sono sempre più frequenti i casi di donne che chiedono l’aiuto di Polizia e Carabinieri a seguito delle minacce, atti persecutori e anche di violenza fisica subiti da parte di uomini, nella quasi totalità dei casi ex compagni o ex conviventi. Ed è quello che è successo l’altro giorno. I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Senigallia hanno arrestato in flagranza il 40enne, che ripetutamente tornava ad avvinarsi alla ex compagna che lo aveva denunciato per maltrattamenti. I carabinieri lo hanno sorpreso venerdì proprio nei pressi dell’abitazione della donna. Subito sono entrati in azione e lo hanno arrestato. Il giudice ha convalidato l’arresto. Nella lotta contro la violenza di genere i militari della Compagnia di Senigallia proprio dieci giorni fa avevano raccolto la denuncia di un’altra donna che aveva trovato il coraggio di chiedere aiuto, ribellandosi alla violenza del compagno. La vittima ha raccontato ai carabinieri che veniva picchiata dal convivente. Anche in questo caso i militari sono subito intervenuti allontanando da casa l’uomo mentre la Procura ha emesso nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla vittima. Un fenomeno, quella della lotta alla violenza di genere, che rientra tra le priorità di azione annunciate dal nuovo capitano della Compagnia dei Carabinieri di Senigallia Felicia Basilicata. E da ieri è entrato anche in vigore il "Codice rosso rafforzato", che aggiorna le misure contenuto nel precedente Codice Rosso del 2019 introducendo maggiori tutele per le donne che denunciano maltrattamenti. In particolare, i pm sono obbligati ad ascoltare le donne vittime di violenza entro tre giorni dalla denuncia.