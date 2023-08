Viola l’affidamento: 21enne torna in carcere

Sorpreso due anni fa alla guida di un’auto mentre trasportava fumo. Affidato in prova ai Servizi sociali, ma sorpreso di recente a contravvenire palesemente agli ordini impostigli dell’autorità giudiziaria. E così, un ventunenne falconarese è stato tradotto in carcere dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima che ieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sospensione della misura alternativa. Il giovanissimo, classe 2002, è stato dunque riaccompagnato nella casa circondariale di Ancona-Montacuto. Da quanto emerso, infatti, l’arrestato avrebbe violato la prescrizione di non frequentare pregiudicati e quella della permanenza domiciliare notturna, proprio durante il periodo di affidamento in prova. Nella serata di martedì 8 agosto, infatti, i militari dell’Arma falconarese guidati dal comandante Giuseppe Esposito si sono recati a casa sua e non l’hanno reperito. Stante, dunque, la reiterazione delle violazioni alle prescrizioni è stata disposta la sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai Servizi sociali, con il conseguente accompagnamento in carcere. Il ventunenne, si è appreso, stava scontando con il regime di affidamento in prova la pena residua di un anno, sette mesi e 18 giorni di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish in concorso. Era stato arrestato in flagranza di reato lo scorso 25 settembre 2021 dalla Polstrada di Roma Nord, quando scoperto a trasportare in autostrada – assieme ad un’altra persona – alcune dosi di hashish. I fatti si erano consumati all’altezza di Magliano Sabina. La droga era stata occultata, invece, all’interno dell’autovettura che stava guidando. Fino agli eventi più recenti che, come anticipato, hanno portato di nuovo il ragazzo in carcere dove dovrebbe espiare la pena residua.