Campionati di roller, Viola Luciani conquista il primato europeo

Osimo, 4 settembre 2023 - L’azzurra Viola Luciani, di Castelfidardo, continua a collezionate successi al di fuori dei confini nazionali a colpi di roller. Nella giornata di ieri la più giovane campionessa mondiale ha conquistato anche il titolo europeo di pattinaggio inline freestyle a Ciudad Real, in Spagna, nella specialità Battle, categoria Junior Women. Dopo il primo successo globale dell’anno scorso, la stella del pattinaggio inline freestyle tornerà subito in Italia per confermare i suoi titoli in occasione della Osimo Hero Battle Cup. Viola ha conquistato il tetto più alto d’Europa dopo una competizione dall’alto livello agonistico: dopo aver vinto il mondiale da outsider, a Ciudad Real tutti gli occhi erano puntati su di lei, rendendola di fatto l’atleta da battere a tutti i costi. Anche stavolta, lasciando le due spagnole Victoria Andrea Jofre e Alexandra Muntean rispettivamente al podio d’argento e di bronzo e relegando la polacca Justina Teczar al quarto posto, Viola ha eseguito una performance eccellente, lasciando i giudici senza parole e conquistando il podio più alto.

"Sono molto contenta di viola che a 13 anni ha saputo reggere la pressione delle aspettative dopo il titolo mondiale”, ha commentato la sua allenatrice, Elisa Bacchiocchi. “Siamo veramente orgogliosi di lei, ora qualche giorno di festa e poi di nuovo tutti concentrati per il mondiale di novembre”, ha dichiarato Alessandro Cola, presidente dell’associazione Conero Roller. Per i patiti del pattinaggio inline la data del 27 settembre è da cerchiare in rosso sul calendario: fino al 1 ottobre il Palabaldinelli di Osimo si trasformerà per cinque giorni nella capitale dei pattini in linea per cinque giorni. Questa tappa sarà l’ultima data italiana prima del campionato del mondo a Shangai, dove ancora una volta scenderà in pista Viola Luciani per difendere i suoi titoli dalle temibili avversarie cinesi e thailandesi.

La competizione di Osimo prevede le categorie Classic, Battle, Speed, Pairs, Jump e Slide, per accedere alle quali sarà necessario superare il barrage delle pre-qualifiche del 1 ottobre. Ogni specialità si suddividerà a sua volta in junior e senior, maschile e femminile. Organizzata dalla Conero Roller, associazione sportiva di pattinaggio artistico a rotelle, inline freestyle e skateboarding sotto l’egida di Fisr e Word Skate (Federazioni italiana e internazionale Sport Rotellistici), la Osimo Hero Battle Cup è patrocinata da Regione Marche, Consiglio Regionale, Comune di Osimo e Coni Marche. I biglietti per l’ingresso sono già disponibili sulla piattaforma di Ciao Tickets. Le iscrizioni sono ancora aperte: i pattinatori si possono registrare entro il 14 settembre.