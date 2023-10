Violano il Daspo del Questore a Falconara, doppia denuncia

Violazione dei divieti di accesso alle aree urbane imposti dalla questura, denunciate due persone. Sono state sorprese dai carabinieri di Falconara nella serata di mercoledì 11 ottobre. Il primo a finire nei guai un 27enne extracomunitario, rintracciato in un parco pubblico in pieno centro abitato. L’uomo, peraltro, è risultato recidivo, perché era già stato beccato il 21 settembre nello stesso parco. Si tratta dello straniero che a Ferragosto, scovato mentre spacciava in spiaggia, si era tuffato in mare per cercare – invano – di scampare al controllo dei militari dell’Arma. L’altro, invece, è un 28enne intercettato sempre in centro e che si è presentato alla vista dei carabinieri in evidente stato di ubriachezza. Anch’egli si era già reso protagonista di un’analoga violazione il 31 agoso, quando era stato trovato dagli uomini dell’Arma intento a passeggiare nel cuore cittadino, nel "perimetro vietato". Entrambi i Daspo per i due soggetti erano stati emessi dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, per ragioni di sicurezza pubblica, in seguito alle proposte avanzate puntualmente dai carabinieri della Tenenza, guidati dal comandante Giuseppe Esposito.