Violazione di sigilli: assolto un cacciatore

Era finito sotto processo per violazione di sigilli il cacciatore senigalliese che, in una battuta di caccia al cinghiale, era entrato nella cava Rizzoni ad Arcevia. Un’area al tempo interamente sottoposta a sequestro giudiziale per cui era vietato l’accesso a chiunque. Il 62enne era stato fermato dai carabinieri del Nucleo Forestale che gli avevano appunto contestato il reato di violazione di sigilli. Ieri il cacciatore senigalliese, difeso dall’avvocato Roberto Paradisi, è stato assolto "perché il fatto non costituisce reato".

Il giudice del Tribunale penale monocratico di Ancona, dott.ssa Tiziana Fancello, accogliendo integralmente la linea difensiva dell’imputato, ha ritenuto il sessantaduenne esente da ogni colpa. Dopo una settimana dalla contestazione dell’infrazione, le autorità avevano proceduto a nuova delimitazione e alla apposizione di nuovi e questa volta visibili cartelli: "Non vi è alcun dolo, nemmeno eventuale - ha chiosato l’avv. Paradisi in sede di discussione – poiché il cacciatore, come da 20 anni questa parte, ha continuato a frequentare quei posti senza essere stato messo in grado di conoscere l’esistenza di un divieto di ingresso. Per integrare il reato di violazione di sigilli occorre avere la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento dell’autorità giudiziaria".