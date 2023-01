Violazioni al codice della strada: nel 2022 quasi 170mila euro

Il dirigente del servizio autonomo di polizia municipale comandante dottor Giovanni Paris con propria determina ha effettuato il preaccertamento di entrate derivanti da violazioni al codice della strada dell’anno 2022. Questo il risultato del preaccertamento: la somma di 77.626,94 euro per violazioni al codice della strada; 7.509,65 per violazioni all’articolo 142 e 126bis codice della strada rilevato attraverso misurazione elettronica di velocità; 83.857,13 euro per violazione all’articolo 146 e 126bis del codice della strada rilevate attraverso rilevatori elettronici di infrazioni semaforiche. Il comandante, dato atto che in relazione al suo provvedimento l’esigibilità delle somme individuate si determina nell’esercizio in corso, precisa che le somme riportate provengono dai soggetti debitori elencati negli atti.