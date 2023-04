Violenta aggressione in casa ad Ancona in via Flaminia

Ancona, 24 aprile 2023 – Violenta aggressione in casa: lite in via Flaminia. Ad avere la peggio, ieri sera, è stato un 45enne del Bangladesh, riverso in camera da letto, all’interno del proprio appartamento. Ad intervenire, nell’abitazione di via Flaminia, il 118 e le Volanti della Squadra mobile di Ancona.

La chiamata al 112, il Numero unico di emergenza, sarebbe partita da alcuni conoscenti del bengalese. Sul posto, in pochi minuti, le ambulanze di Ancona soccorso e le pantere della Polizia. Sotto choc i connazionali del ferito che, stando a quanto trapela, vivono con lui: nessuno di loro avrebbe saputo spiegare la dinamica dell’accaduto in modo compiuto, dato che parlano poco sia l’italiano sia l’inglese. L’aggressore sarebbe fuggito in strada. Sono in corso accertamenti da parte della Questura. L'uomo ferito, invece, in preda ai fumi dell'alcool, è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette.