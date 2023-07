Violenta grandinata su Arcevia Chicchi come palle da ping pong

Prima la pioggia poi la grandine con chicchi grandi come palline da ping pong.

È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, quando improvvisamente il cielo si è coperto di dense nuvole grigie. Non è mancata la grandine caduta abbondante, ma per fortuna solo per lo spazio di pochi minuti, ma si temono gravi danni alle colture, in particolare ulivi e viti.

Il maltempo di ieri pomeriggio è seguito all’ennesima mattinata di caldo umido in cui si sono superati abbondantemente i 35 gradi centigradi.

Insomma, temperature alte che comunque non hanno fermato una pioggia che si è abbattuta violenta su tutta la città.

Grandine a macchia di leopardo anche nelle altre città dell’entroterra Senigalliese e nella Valcesano.

Non sono mancati danni alle vetture e rami caduti in strada anche nel Fabrianese.

Fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito.

A Monte Roberto, il temporale ha abbattuto una pianta, causato un black out e rovinato diverse auto in sosta.

L’allarme corre sui social network dove tanti hanno condiviso le foto e i video della grandinata.

Immagini che sono rimbalzate nel pomeriggio con forte preoccupazione da parte di chi vive in quei territori.

Da oggi si farà la conta dei danni in agricoltura già duramente colpita quest’anno da bombe d’acqua, grandinate e giornate dal clima sempre più tropicale.

Sara Ferreri