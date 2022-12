Violenta lite in casa con i genitori, il figlio tira fuori un coltello e li minaccia di morte: arrestato

Aggredisce i genitori con il manico di legno di un mocio, il bastone utilizzato di solito per dare lo straccio sul pavimento, e quando loro chiamano la polizia lui nega tutto. Un’ora dopo ci riprova con un coltello e viene arrestato. A finire in manette per maltrattamenti in famiglia è stato un 46enne anconetano. E’ successo martedì sera, in una palazzina di via Fermo, tra i quartieri del Piano e le Grazie. Alle 23 il padre dell’aggressore ha chiamato il numero di emergenza perché era in corso un violento litigio e il figlio minacciava lui e la moglie con il bastone, colpendoli. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato il richiedente nell’androne del palazzo. L’uomo ha raccontato cosa era accaduto in casa e poi ha fatto entrare i poliziotti. Nell’appartamento c’era anche la madre del 46enne, che ha riferito di essere stata presa a pugni e spintonata dal figlio. Il marito aveva cercato di difenderla ma era stato picchiato anche lui. Il figlio, che ha problemi di alcolismo, ha negato i fatti, parlando di una discussione familiare ma senza nessuna aggressione fisica e visto che la situazione sembrava tranquilla i poliziotti hanno lasciato l’abitazione perché non c’era intenzione, da parte dei genitori, di fare denuncia. Prima hanno chiamato il 118 per dare assistenza sanitaria a moglie e marito che però hanno rifiutato di andare in ospedale. Un’ora dopo una nuova telefonata del padre alla polizia perché il figlio li minacciava con il coltello. Gli agenti sono tornati in casa: la coppia era ad attenderli fuori, dentro c’era il figlio e lo hanno visto buttare via la lama. A quel punto lo hanno arrestato.