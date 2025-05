Dalla festa all’incubo: “Sono stata violentata”. Notte choc in piazza ai campionati universitari

Ancona, 30 maggio 2025 – Dalla festa per lo sport all’incubo di un abuso sessuale. E’ quanto avrebbe subito una studentessa universitaria che in questi giorni ha partecipato ai Campionati Nazionali Universitari che si stanno svolgendo ad Ancona. Da una settimana la città è la regina di varie competizioni sportive che si stanno tenendo su 16 discipline diverse.

In questo contesto, tra una risata, una birra di troppo e i ritrovi serali in piazza Pertini con la musica e il divertimento per intrattenere 4mila sportivi arrivati dagli atenei di tutta Italia, c’è una vicenda che stona e sulla quale stanno indagando i carabinieri della stazione Centro perché i passaggi sono tutti da definire.

La notte tra mercoledì e giovedì una studentessa sarebbe stata violentata da uno studente universitario in trasferta nel capoluogo dorico per partecipare ai campionati sportivi.

I due avrebbero passato parte della serata insieme poi si sarebbero appartati in vicolo degli Aranci, la stradina che da piazza del Papa conduce in via della Loggia, lontano da occhi indiscreti.

Lì sarebbero iniziate delle effusioni su cui la ragazza (di cui omettiamo età e provenienza per tutelarla) non sarebbe voluta andare avanti.

Il ragazzo invece, un giovane di una regione del sud, avrebbe proseguito abusando di lei. Quando la giovane è tornata in albergo, fuori città, si è confidata con le amiche di stanza che l’avevano vista silenziosa e pensierosa. Con loro si è lasciata andare in un pianto a dirotto e poco a poco ha raccontato quello che le era accaduto più di un’ora prima.

Sono state le sue compagne di stanza a chiamare il 112 per segnalare l’accaduto.

Una pattuglia dei carabinieri ha raggiunto l’hotel dove è arrivata anche una ambulanza con i sanitari che si sono presi cura della giovane. Non aveva lesioni ma era molto provata ed è stata portata in pronto soccorso, all’ospedale Salesi, dove è stata attivata anche una unità di crisi per vittime di violenze.

La studentessa è stata visitata e sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso a livello medico che serviranno a confermare o meno se abbia subito un rapporto sessuale contro la sua volontà.

I carabinieri hanno rintracciato poi anche il giovane che avrebbe abusato di lei, una persona conosciuta dalla ragazza, senza pendenze penali e apparentemente uno studente modello. E’ stato sentito dai carabinieri, ha dato la sua versione dei fatti negando lo stupro.

La vittima non ha voluto sporgere denuncia e dopo le visite opportune è stata dimessa ed è tornata in albergo a riposare.

Al momento non è stata presa nessuna misura nei confronti dello studente perché il reato è procedibile solo su querela di parte.

E’ stata informata la Procura e il pm di turno, Rosario Lioniello, ha aperto un fascicolo per violenza sessuale che però, in mancanza di querela, è destinato a chiudersi a meno che non si ravvisino nell’indagine reati perseguibili d’ufficio.

Intanto sono stati sequestrati i vestiti di entrambi che verranno analizzati per cercare eventuali tracce del presunto stupro.

Risultati e dichiarazioni verranno cristallizzate e messe da parte perché la vittima ha un anno di tempo per ripensarci e denunciare. Il vicolo dove i due si sarebbero appartati non avrebbe telecamere utili a chiarire i fatti.