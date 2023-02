"Violentata da mio marito mentre dormivo"

di Marina Verdenelli

Violentata mentre dormiva con l’aiuto di alcuni farmaci. E’ l’accusa che una donna ha avanzato contro il marito che si trova ora a processo per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni. Il procedimento penale si è aperto ieri al tribunale di Ancona, davanti al collegio presieduto dalla giudice Francesca Grassi. Stando alle accuse l’uomo, un impiegato di 60 anni, avrebbe approfittato di uno stato di catalessi in cui la propria moglie cadeva di notte, aiutata da alcuni sonniferi per prendere meglio sonno, per avere rapporti con lei. La donna avrebbe iniziato ad insospettirsi perché al mattino, quando si svegliava, sentiva dei dolori alle parti intime. Nella coppia il rapporto avrebbe iniziato a scricchiolare già anni prima, tanto che anche i due figli hanno preso le difese della madre e sarebbero stati anche loro vittime di maltrattamenti da parte del padre. La denuncia nei confronti del marito risale alla fine dello scorso anno tanto che prima di Natale all’uomo è stato applicato un divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli ed è stato allontanato dalla casa familiare. Adesso sarebbe in corso addirittura una separazione coniugale. I fatti contestati sarebbero avvenuti a Falconara, dove la famiglia era residente. I maltrattamenti emersi risalgono, stando alla denuncia fatta dalla donna e dai figli, ad almeno 20 anni prima e si sarebbero prolungati nel tempo fino a pochi mesi fa, quando si è decisa di rivolgersi alle forze dell’ordine e denunciare il coniuge. L’impiegato avrebbe tenuto un comportamento aggressivo in casa e in due episodi avrebbe picchiato i figli, uno durante una via crucis e l’altro nell’abitazione di ritorno da una uscita serale. Diversi invece quelli nei confronti della donna che si è costituita parte civile nel processo, rappresentata dall’avvocato Cristina Barboni, insieme ai due figli che ormai sono adulti.

Il marito, stando sempre alle accuse che gli ha mosso la moglie, l’avrebbe più volte spintonata durante i litigi, poi avrebbe esercitato su di lei una sorta di controllo. Infine i rapporti sessuali non consensuali che lui avrebbe ottenuto approfittando di lei quando si addormentava profondamente. Tutte accuse respinte dall’imputato, difeso dall’avvocato Andrea Nocchi, che non avrebbe mai picchiato i figli e nemmeno la coniuge. I due episodi che l’accusa sostiene non sarebbero avvenuti nelle circostanze dette. In un caso l’uomo avrebbe ripreso il figlio perché con una candela stava per innescare un incendio e nell’altro caso invece avrebbe rimproverato l’altro figlio che si era presentato a casa con la targa di un mezzo a due ruote non sua.

Nel processo, che ieri ha trattato solo questioni preliminari, si è costituita parte civile anche l’associazione "I care, we care", impegnata nella prevenzione sulla violenza di genere. Il dibattimento si aprirà il 20 aprile prossimo con i primi testi che verranno sentiti in aula.