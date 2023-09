Violentata e sequestrata dall’ex: otto anni al suo aguzzino

Stavano insieme da alcuni anni poi la relazione è finita e quando lei ha deciso di lasciarlo lui l’ha incontra con una scusa, violentandola e sequestrandola in casa per una notte. Prima di abusare della donna, mamma anche di un bambino, l’avrebbe picchiata, presa per i capelli e le avrebbe strappato tutti i vestiti di dosso. Dieci giorni di prognosi fu il referto del pronto soccorso. Una notte terribile per una 35enne, italiana, che ieri ha visto condannare il suo ex compagno ad otto anni di carcere per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni aggravate. I fatti si sarebbero consumati in un comune della Vallesina, a luglio del 2019. L’imputato, 39 anni, jesino, si sarebbe presentato a casa dei genitori della vittima, dove lei si era trasferita con il figlio che era nato dalla loro unione. Voleva chiarimenti sulla loro relazione e su un uomo conosciuto dalla 35enne, un 41enne fabrianese. Sospettava ci fosse stata una relazione tra loro. "Hai s... con lui, adesso s... con me" le avrebbe detto. I due si trovavano in taverna e la 35enne avrebbe provato a fuggire ma l’ex l’avrebbe presa per i capelli chiudendo a chiave la porta. Poi l’avrebbe denudata, strappato i vestiti e costretta ad avere un rapporto sessuale. Stando alle accuse della vittima, parte civile con l’avvocato Monica Clementi dello studio Magistrelli, avrebbe lasciato la donna per ore senza vestiti infierendo su di lei con calci, pugni e anche sputi addosso. Solo al mattino avrebbe riaperto la porta consentendole di uscire. E’ stato il padre di lei a raccontare tutto ai carabinieri dopo le confidenze della figlia. La 35enne si era fatta refertare in pronto soccorso ed era partita la denuncia contro l’uomo che sarebbe andato anche a Fabriano, dopo pochi giorni, a picchiare il 41enne, rompendogli un braccio. Per questo reato il collegio penale lo ha assolto perché la querela è stata tardiva. La stessa giudice ha condannato l’imputato, difeso dall’avvocato Luca Bartolini, ad un risarcimento alla vittima per 30mila euro. Un testimone della difesa verrà indagato per falsa testimonianza.

Marina Verdenelli