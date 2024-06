Violenza choc ad Ancona: “In cinque hanno tentato di strangolarmi: aiutatemi”

Ancona, 14 giugno 2024 – Tornava a casa per cena quando in cinque lo avrebbero aggredito tentando anche di strozzarlo. Vittima un albanese di 50 anni che abita nel quartiere del Piano. L’uomo si trovava in piazza Ugo Bassi, vicino al capolinea dei bus, era da solo e ha imboccato la direzione di casa, a piedi. Mentre camminava si è imbattuto in un gruppo di persone, erano almeno cinque, che hanno iniziato ad infastidirlo.

Non è chiaro se volessero dei soldi o se erano soltanto ubriache e quindi in vena di attaccare briga e nulla altro. L’albanese ha affrettato il passo ma i cinque lo hanno circondato iniziando ad inveire contro di lui.

E’ scoppiata una colluttazione dove il 50enne è stato preso per il collo con una tenuta così stretta da ferirlo e quasi soffocarlo. Dimenandosi e urlando è riuscito a far allentare la presa e a correre via da quelle persone hanno provato anche ad inseguirlo.

L’albanese è arrivato a casa con le forze che gli rimanevano, respirando a fatica e con il collo dolorante. Una volta al sicuro tra le mura domestiche ha chiamato il numero unico di emergenza per chiedere un supporto sanitario perché non si sentiva bene. Al collo aveva delle lesioni dovute al tentativo di soffocamento ed era ancora sotto choc per l’aggressione, a suo dire senza motivo. In casa sua è arrivato il 118 e una ambulanza della Croce Gialla.

Il personale sanitario si è occupato di visitarlo e accertarsi che aveva i parametri vitali accettabili. L’uomo era molto agitato e confuso su quello che gli era successo. E’ stato lui a spiegare ai soccorritori che un gruppo di persone aveva tentato di strozzarlo. Dietro l’accaduto si nasconderebbe dell’altro. Il 50enne è stato portato in pronto soccorso, all’ospedale di Torrette, con un codice di media gravità. L’uomo fino a ieri non ha sporto denuncia né ai carabinieri né alla polizia.