Violenza contro le donne:. Comune in prima linea

Femminicidi e violenze sono drammi che scuotono ogni giorno la sensibilità delle persone o almeno così dovrebbe essere. Per fare in modo che questa scia di violenza non venga trattata solamente in certi periodi dell’anno, si cerca di mettere in campo azioni concrete che vengono messe in atto nel territorio senigalliese.

L’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Senigallia Cinzia Petetta ha rimarcato l’impegno costante degli amministratori toccando vari punti a partire dallo "Sportello Donna" di via Fratelli Bandiera.

"Si tratta di un servizio gratuito, che abbiamo rifinanziato, volto al sostegno e alla tutela delle donne ed è fondamentale che i cittadini siano a conoscenza di questo sportello – afferma l’assessore -. La professionalità dei nostri operatori è stata molto preziosa anche in altre situazioni, il team di lavoro infatti ha supportato alcune famiglie alluvionate durante e dopo l’emergenza. Nel 2023 mi sono spesa affinchè questo servizio fosse fruibile anche online, non è affatto scontato che donne vittima di violenza possano allontarsi dalla propria abitazione con facilità".

Oltre allo Sportello Donna, nel 2024 saranno confermate le iniziative già proposte lo scorso anno e in accordo con le associazioni di volontariato sarà reso pubblico un calendario di eventi che avranno luogo soprattutto nel mese di marzo e a novembre. "Le iniziative proposte nel 2023 hanno riscosso notevole successo e saranno rilanciate – continua l’assessore alle Pari Opportunità Cinzia Petetta -. Abbiamo organizzato e partecipato a momenti di confronto, corsi di formazione, proiezioni di film oltre alla quarta edizione di un concorso fotografico in collaborazione con il Musinf ed i fotografi del nostro territorio, aperto a professionisti ed amanti della fotografia, che ha dato vita ad una bellissima mostra. Sono iniziative molto utili che aiutano ad accrescere e stimolare la sensibilità dei cittadini, basti pensare agli ombrelli installati in Corso II Giugno – prosegue Cinzia Petetta -. La prima volta sono stati accolti con un pizzico di ironia, quasi si trattasse di qualcosa di frivolo, nel novembre scorso invece ho percepito una maggiore consapevolezza da parte dei senigalliesi e non solo. In molti avevano compreso che quegli ombrelli colorati erano un messaggio per dire "no" alla violenza sulle donne". Iniziative molto utili perché pazientemente scalfiscono l’indifferenza, ma nessun luogo può essere considerato un’isola felice. "Purtroppo certi fatti gravissimi accadono anche da noi – conclude l’assessore Petetta -. Per fortuna però le persone hanno preso coscienza dell’importanza della denuncia e questo per noi deve essere uno stimolo per portare avanti la nostra campagna di sensibilizzazione".

Nicolò Scocchera