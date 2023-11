Violenza contro le donne, le giovani rugbiste piantano alberi Giovani rugbiste scendono in campo per sottolineare l'adesione alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La partita tra lo Spartan Queens Team Marche e le Briganstones si è conclusa con una netta vittoria delle marchigiane. L'iniziativa è stata sostenuta dall'assessore comunale allo Sport.