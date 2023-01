Violenza di genere, i carabinieri al Serrani

L’Arma dei carabinieri all’Istituto tecnico economico Serrani nell’ambito del progetto ‘I care, we Care’ per il contrasto alla violenza di genere. L’incontro con gli studenti si è svolto ieri all’interno dell’aula magna ed è stato promosso dagli avvocati Barboni e Ragnetti del foro di Ancona. Hanno preso parte anche il tenente Antonio Latino, comandante carabinieri del Norm di Ancona, e il sottotenente Giuseppe Esposito, comandante della Tenenza di Falconara. Tra i temi discussi, bullismo, cyberbullismo, body shaming e violenza di genere. "Il progetto – fanno sapere i carabinieri, che dopo la pandemia hanno potuto riattivare gli incontri in presenza con i giovani - nasce dall’idea di proporre proprio a coloro che diventeranno domani cittadini auspicabilmente più consapevoli, un programma elaborato nell’ottica sia di assecondare quell’obbligo di formazione che ogni stato civile dovrebbe assolvere anche in ossequio agli impegni assunti a livello internazionale, sia di provare ad arginare la diffusione di fenomeni ed accadimenti di una certa gravità. Le tematiche sono state affrontate con approccio critico e sviluppando esempi concreti che hanno attratto particolarmente i giovani studenti stimolando in loro curiosità e domande".