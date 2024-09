Violenza e degrado, il Piano protesta: "Venite a vedere come viviamo"

Sicurezza, degrado, mancata integrazione con le comunità straniere: la situazione al Piano sta diventando esplosiva e l’idillio elettorale che ha portato molti dei residenti a votare centrodestra alle elezioni Comunali del maggio 2023 sembra già finito. È quanto emerso in maniera molto evidente durante l’assemblea pubblica che si è svolta ieri pomeriggio in corso Carlo Alberto, promossa dal Comitato dei Cittadini Piano e Grazie, alla presenza della neonata Lista Civica che si è presentata non più di dieci giorni fa. Sono state le persone a far emergere le problematiche serie, facendo anche surriscaldare l’atmosfera fino a una lite verbale che rischiava di evolvere in qualcosa di più spiacevole, a conferma dell’alto tasso di nervosismo che si vive nei quartieri periferici.

Il Comitato, esattamente un anno fa, aveva stilato e presentato una lista di problemi che affliggevano il Piano e le Grazie, un anno dopo quei problemi non sono stati affrontati: "Sindaco e assessori dovrebbero venire qui in corso Carlo Alberto dopo le 21, tra risse a bottigliate e violenza – ha detto uno dei residenti – Lungo le scalette di via Maiolati è pieno di cocci di bottiglia di birra, manca il senso del decoro, l’educazione. A Zinni (vicesindaco e assessore alla sicurezza, ndr) avevo chiesto dei semafori per rallentare traffico e limitare gli incidenti, non mi ha ascoltato. Il problema degli immigrati ha portato il valore delle case a zero in questa zona. Dobbiamo farci sentire". Franco S., 85 anni e invalido, ha attaccato gli stranieri e detto che non vorrebbe compromettersi. A lui hanno risposto in tanti: "Il vero problema è che Silvetti un anno fa è venuto qui promettendo che avrebbe affrontato i problemi e invece da allora le cose sono drammaticamente peggiorate qui – ha attaccato un altro residente – Il problema della sicurezza è legato anche alle cosiddette ‘case fantasma’, servono controlli da parte del Comune e delle forze di polizia. Fino a oggi ho visto solo propaganda dalla giunta di destra, le pistole, le promesse del pugno duro, ma di fatti concreti neppure l’ombra".

Tra i problemi segnalati dal Comitato al Comune la situazione di Largo Staffette Partigiane alle Grazie, tra vandalismi e degrado e la questione della sicurezza stradale in corso Carlo Alberto e via Giordano Bruno, tra segnaletica, semafori intelligenti, passaggi pedonali, corsie dedicate per monopattini e bici. E poi l’uso e la cura delle aree verdi, come ad esempio la zona di piazza d’Armi dove il quadro generale è fuori da ogni controllo, come descritto dal Carlino con una serie di servizi nell’agosto scorso.

Durante l’assemblea è emersa anche l’impotenza dei cittadini nell’essere rappresentati: "Magari non hanno funzionato bene, ma quanto meno fino allo scorso anno c’erano i Ctp (Consigli territoriali permanenti, l’evoluzione delle circoscrizioni, ndr) – è stato detto da una cittadina – Adesso tutti i consigli, presidenti inclusi, sono decaduti, non sono stati rinnovati e l’annunciata riforma dei Ctp non è neppure stata imbastita".