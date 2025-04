Violenza e rapina: denunciati due ragazzini

Le indagini serrate della polizia locale di Falconara, che dalla serata di domenica ha setacciato impianti di videosorveglianza, acquisito testimonianze e perlustrato parchi e strade della città per trovare riscontri ai primi indizi, hanno permesso di identificare e denunciare due giovanissimi, uno ancora minorenne, originari del Bangladesh, responsabili di una rapina ai danni di una persona anziana.

L’episodio era accaduto domenica attorno alle 19.30: i sanitari del 118 e gli agenti di polizia locale erano stati chiamati in via Marconi, in prossimità del McDonald’s dove una donna di 90 anni, mentre stava passeggiando, era stata aggredita alle spalle dai due giovanissimi che, nel tentativo di strapparle la borsa, l’avevano trascinata a terra ed erano poi scappati in via Stadio.

Due uomini, che si trovavano all’interno dell’area cani vicino al PalaBadiali avevano notato i due giovani stranieri che passavano a piedi con in mano una borsa da donna. Insospettiti avevano chiesto conto ai due, ma questi avevano cominciato a scappare abbandonando la borsa, fuggendo verso la stazione di Case Unrra. E’ a questo punto che è cominciato il lavoro degli uomini del Nucleo sicurezza urbana della polizia locale che, sentiti i testimoni e la vittima, sono riusciti ad avere una descrizione dei due giovani criminali.

Nella primissima mattinata di lunedì è iniziata la lunga analisi delle immagini delle telecamere fino a individuare il momento esatto in cui i due avevano iniziato a tallonare l’anziana e a dare un nome ai volti ripresi. J. M., classe 2006 e A. A. Z., classe 2010, sono stati in breve identificati poiché risultavano già conosciuti dal personale della polizia locale. Il ragazzino di 14 anni è stato individuato nel tardo pomeriggio di lunedì mentre il secondo, maggiorenne, è stato rintracciato nella propria abitazione nella mattinata di ieri ed è stato accompagnato presso gli uffici di Palazzo Bianchi, sede del Comando, per la formalizzazione della denuncia.

Entrambi dovranno rispondere in concorso per rapina aggravata e lesioni personali.